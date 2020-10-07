«Царское село» откроет 15 интерьеров последнего дворца Николая II в Царском Селе в 2021 году

07.10.2020
По ее словам, Александровский дворец является «стратегическим объектом» для музея. «Все усилия большей части научных сотрудников, сотрудников реставрационного отдела, архитекторов сейчас направлены именно на Александровский дворец, на скорейшую сдачу его первой очереди», – подчеркнула Таратынова.
Реставраторы сознательно разбили проект работ на две очереди, чтобы не зависеть от готовности всего дворца, а открыть для посетителей наиболее интересные и востребованные помещения. Организаторы надеются представить дворец публике к следующему сезону, несмотря на пандемию инфекции, сказала Таратынова в ходе посвященного реставрации Александровского дворца пресс-показа.
Для посетителей откроются сразу 15 интерьеров дворца. В их числе – спальня, свитская, Палисандровая гостиная и Сиреневый кабинет, приемная, рабочий кабинет, Мавританская уборная и камердинерская, а также парадный кабинет, залы библиотеки и Кленовая гостиная.