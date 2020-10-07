Певец Борис Моисеев лишился дома, здоровья и средств на жизнь

Об этом заявил экс-продюсер певца Евгений Фридлянд в беседе с «Собеседником».

По словам продюсера, за последнее время состояние здоровья Моисеева серьезно ухудшилось. Исполнитель потерял возможность пройти нормальную реабилитацию после инсульта, потому что на него давило его окружение, стремившееся вернуть певца на сцену ради решения финансовых вопросов.

Фридлянд заявил, что всеми силами пытался убедить исполнителя организовать лечение в Израиле. Однако Моисеев не смог реализовать эту идею, пожаловался продюсер.

«Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке», – рассказал он изданию. По словам Фридлянда, его «развели» с Моисеевым, спустив все сбережения певца и даже выручку от продажи его дома на костюмы и новое шоу.