Музеи Московского Кремля получили архив семьи Фаберже

07.10.2020
Архив был передан музеям в дар по распоряжению внучки именитого ювелира Татьяны Фаберже, скончавшейся в феврале 2020 года. В архив входит множество личных вещей, документов, моделей и эскизов произведений, ценных фотографий и инструментов, которые запечатлели историю знаменитого ювелирного дома и семьи Фаберже.
Сейчас в Оружейной палате находится самая большая коллекция пасхальных шедевров фирмы Карла Фаберже, включающая десять изделий. Пополнение музейного собрания архивом семьи ювелира, охватывающим её более чем 100-летнюю историю, делает Музеи Московского Кремля важнейшей площадкой, хранящей память о наследии великого ювелира, говорится в сообщении.