Создатель «Последнего богатыря» снимет полнометражную комедию про Чебурашку

Старт проекта намечен на 2021 год, сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

Снимать картину собирается режиссер Дмитрий Дьяченко. Фильм будет семейной комедией, ее сюжет сейчас в разработке, пояснил он.

Над сценарием работают авторы трилогии «Последний богатырь» во главе с Виталием Шляппо, съемки начнутся в 2021 году, рассказали в пресс-службе. Фильм создают «Союзмультфильм», студия Yellow, Black and White, телеканалы «Россия 1» и СТС.

Легендарный герой советских мультфильмов будет адаптирован для полнометражного фильма благодаря применению современных компьютерных технологий. Чебурашку интегрируют в картину методом совмещения Full CG, говорится в сообщении.

«Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его "творческим путем", не допуская спекуляций. Проект с Yellow, Black and White в этом смысле представляет очень точное и гармоничное развитие образа героя в современном мире», – цитирует студия слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.