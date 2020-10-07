В Британии нашли могилу англосаксонского «богатыря» VI века

Захоронение было обнаружено неподалеку от вероятного исторического центра королевства Уэссекс, как сообщает Independent.

В 2018 году два любителя-археолога нашли с помощью металлоискателя две бронзовые чаши в поле недалеко от Дорчестера на юге Англии. С тех пор это место изучает археологическая миссия Университета Рединга.

Недавно ученые обнаружили здесь могилу англосаксонского воина, в которой находился впечатляющий клад погребальных принадлежностей. Воин был положен в могилу с мечом в богато украшенных ножнах, наконечниками копий и ножом.

В могиле было обнаружено множество погребальных принадлежностей, в том числе мензурки и миски, созданные не в Британии. По мнению ученых, усопший был военным вождем, о чем говорит ориентация его могилы и ее расположение на участке с панорамным видом, чтобы он мог «осматривать территорию».

Воин был похоронен на этом месте в конце 6 века нашей эры, который был решающим периодом в британской и английской истории. В это время, как считают историки, страной правил легендарный король Артур. англосаксонские захватчики соревновались с местными кельтскими группами за контроль над территорией, которая сейчас является Англией. Разные военные кланы сражались друг с другом, часто основывая переходные государства, некоторые из которых впоследствии стали важными королевствами.

Найденный в могиле англосаксонский воин был мускулистым, крупным и сильным человеком ростом около 1,83 метра – очень высоким для того времени. Основываясь на обнаруженных на этом месте валунах, исследователи полагают, что над его могилой была сооружена каменная пирамида из камней, которую венчал щит воина.