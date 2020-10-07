МХАТ имени Горького приедет на фестиваль «Театральная зима» в Железноводске

07.10.2020
Фестиваль «Театральная зима на Кавминводах» пройдет в Железноводске Ставропольского края второй раз. Планируется, что театр МХАТ имени Горького приедет на смотр со своими постановками, отметили в администрации города.
Глава ставропольского курорта Евгений Моисеев отметил, что сейчас ведутся переговоры с театром МХАТ имени Горького и с другими театральными коллективами. Обсуждение поддерживает Министерство культуры РФ, добавил градоначальник.
«Обновленная сцена нашего дворца культуры позволяет демонстрировать самые масштабные постановки», - подчеркнул Моисеев.