В Музее Москвы откроется выставка к 100-летию ВХУТЕМАС

Вернисаж состоится 3 ноября, сообщили в пресс-службе организаторов.

В 2020 году исполняется 100 лет со дня создания в Москве Высших художественно-технических мастерских — главного творческого института страны, определившего путь дизайнерского образования в России в XX веке. В 20-е годы прошлого столетия ВХУТЕМАС стал школой авангарда, раз и навсегда изменив художественный язык, говорится в сообщении.

Музей Москвы подготовил масштабную экспозицию «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда», которая расскажет об этом институте как о родоначальнике современных художественных, дизайнерских, архитектурных, текстильных, полиграфических и художественных вузов. Это первый выставочный проект, в котором в таком масштабе показаны производственные и художественные факультеты, отразившие художественные эксперименты эпохи авангарда.

«Одна из самых значимых дат 2020 года – столетний юбилей ВХУТЕМАС, Высших художественно-технических мастерских, который Музей Москвы отмечает масштабным выставочным проектом. В 20-е годы прошлого столетия ВХУТЕМАС стал школой авангарда, раз и навсегда изменив художественный язык. На выставке мы рассказываем, как был организован ВХУТЕМАС, кем были студенты и преподаватели, как был организован процесс обучения и студенческая жизнь. Важная часть экспозиции посвящена современным вузам – преемникам ВХУТЕМАСа. Таким образом, мы показываем связь между авангардным образованием столетней давности и тем, что происходит в художественных вузах сейчас. Это удивительная история про то, как одна школа заложила принципы художественного мышления на несколько поколений вперед», – приводит пресс-служба слова генерального директора Музея Москвы Анны Трапковой.

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, архитектурные проекты, макеты, промышленный и графический дизайн, фарфор, текстиль, мебель, созданные студентами ВХУТЕМАСа. Объекты взяты из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева и других институций.