Печать ветхозаветного царя иудеев доказала достоверность Библии

Об исследовании сообщается на официальном сайте Еврейского университета в Иерусалиме.

В ходе раскопок на холме Офель у Храмовой горы в Иерусалиме группа ученых под руководством Эйлат Мазар нашла глиняный слепок личной печати царя Иудеи Езекии, который правил в конце VIII века до нашей эры.

Ученые подчеркивают, что Езекия оказался одним из немногих библейских персонажей, существование которого удалось подтвердить археологическими находками. Диаметр глиняного слепка составляет около одного сантиметра. Найти небольшую, но крайне важную для истории находку удалось благодаря влажному просеиванию грунта.

На слепке содержится надпись на иврите «Принадлежит Езекии, сыну Ахаза, царю Иудеи». Кроме того, печать была украшена символами двукрылого солнца и двух анхов (коптские кресты). Первый знак, по мнению ученых, обозначал божественную защиту, два других символизировали вечную жизнь.

Характерно, что символом Езекии на печати было именно солнце. Это означает, что слепок был оставлен в поздний период правления царя, когда он сменил свой предыдущий символ, тоже относящийся к религии Древнего Египта — скарабея.

В Библии про царя Езекию говорится, что «такого, как он, не бывало между всеми царями Иудейскими и после него и прежде него» (Четвертая книга Царств, 18:5). Также Езекия упоминается в тексте на призме ассирийского царя Синаххериба, завоевавшего большую часть Иудеи и более ее 40 городов. Однако ему не удалось взять Иерусалим, так как Езекия приказал вырубить подземный ров, чтобы получить постоянный доступ к питьевой воде.