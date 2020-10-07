Отказавшийся от роли Остапа Бендера актер принял ислам и ушел из кино

Сергей Романович рассказал о своей новой жизни в интервью Starhit . ru .

Известный зрителям по фильмам «Ольга» и «Чернобыль. Зона отчуждения» актер принял ислам и сейчас зарабатывает рекламой в Instagram и YouTube. По его словам, также он занимается образовательными проектами в сфере мотивации пользователей на создание личного бренда.

При этом свою работу в кино актер сравнивает сравнил с нездоровыми любовными отношениями. «Без него плохо, но с ним еще хуже», — рассказал он журналистам.

Особенно тяжело Романовичу дался отказ от съемок в проекте Александра Цекало, в котором он должен был сыграть роль Остапа Бендера в партнерстве с Сергеем Безруковым. По его словам, ему потребовалось большое усилие воли, чтобы отказаться от такого предложения.

Сергей проживает сейчас в Стамбуле. Экс-актёр женился, у него родился ребенок.