Сестра Михаила Ефремова рассказала о том, как он переносит тюремные невзгоды

Старшая сестра актера Анастасия Ефремова поделилась новостями в интервью «Комсомольской правде».

Родственница актера пояснила, что Ефремову ничего не угрожает, у него всё нормально. Более того, актер востребован в сообществе заключенных, которые надеются, что его распределят именно к ним, отметила она.

«За него уже все зоны бьются – пришлите к нам Ефремова!» — подчеркнула Анастасия. По ее словам, в заключении брат читает сокарменикам пьесу.

По словам сестры актера, Михаил Ефремов имеет «сильный и некапризный» характер, нетребователен к еде и комфорту. «Может и есть что угодно, и спать как угодно, и в робе ходить, если надо, его это не сломает», — заявила она журналистам.

Актер Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы в июне после того, как в состоянии опьянения совершил в центре Москвы ДТП со смертельным исходом. Автомобиль под управлением артиста выехал на встречную полосу и врезался во встречную машину, водитель которой скончался.