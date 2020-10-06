Владельцы кинотеатров пожаловались на убытки из-за второй волны пандемии

06.10.2020
Как сообщает РБК, в столичных кинотеатрах поток зрителей сократился на 44%.
В других регионах эта цифра меньше — в среднем кинотеатры потеряли там около 30% зрителей. Низкую посещаемость кинозалов связывают с увеличением случаев заболевания Covid-19.
Некоторые кинопрокатчики в связи с кризисом даже вынуждены были перенести премьеры своих новых фильмов. В сентябре посещаемость была достаточно высокой, поскольку были представлены сразу две громкие премьеры «Довод» и «Мулан», однако теперь ситуация начинает меняться не в лучшую сторону.
Как пояснила генеральный директор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, из-за жёстких ограничений поход в кино превратился для людей из недорогого вида досуга в настоящее испытание.
А Олег Иванов, генеральный директор компании «Киноэкспертиза», которая занимается исследованиями киноиндустрии и интересов зрителей, считает, что если в ноябре поток зрителей не вырастет, рынок потерпит крушение. Он отметил, что кинопрокат и без того не самое прибыльное занятие, а в текущих условиях прокатчики просто не смогут платить аренду и закроются.