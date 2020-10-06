«Я сердцем никогда не лгу»: В Музее-усадьбе Шаляпина откроется выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Есенина

О мероприятии сообщил Национальный фонд поддержки правообладателей.





В этом году исполняется 125 лет со дня рождения одного из наиболее ярких, самобытных и любимых страной поэтов ХХ века – Сергея Есенина. Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей, Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Российский национальный музей музыки представляют проект «Я сердцем никогда не лгу», посвященный этой дате.





В Музее-усадьбе Шаляпина открывается выставка, которая подробно рассказывает о жизни и творчестве Сергея Есенина: это обширное собрание уникальных архивных документов и фотографий, прижизненных изданий поэтических сборников, рукописей поэта, его переписки с родными и друзьями. Многое из этого публика увидит впервые, например дарственную надпись на фотографии Есенина, его письмо, адресованное Лидии Мацкевич — знакомой поэта, сведений о которой до сих пор не обнаружено, и так далее. Особый интерес представляют такие экспонаты, как бюст Есенина работы С.Т. Коненкова и посмертная маска поэта.





Даже знатокам биографии Есенина выставка откроет что-то совершенно новое. Ее тематические разделы освещают разные периоды жизни Есенина, вплоть до трагической гибели. Некоторые разделы посвящены малоизвестным страницам биографии поэта — это и его военная служба в годы Первой мировой войны санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143, и встреча с царской семьей в 1916 году, и последние дни жизни, проведенные в гостинице «Англетер». На обозрение представлены оригиналы документов по делу о смерти Есенина.





На выставке также представлены экспонаты из фондов Российского национального музея музыки, в том числе уникальные фондовые записи. Глубокий лиризм поэзии Есенина был отражен во многих музыкальных сочинениях как современников поэта, так и композиторов более поздних десятилетий.





Выставочная площадка музея Шаляпина выбрана не случайно. Мало кто знает, что Есенин был знаком с семьей Федора Ивановича и ухаживал за дочерью певца Ириной.





Открывают выставку:





Брызгалов Михаил Аркадьевич – генеральный директор Российского национального музея музыки, кандидат экономических наук, заслуженный деятель искусств РФ;





Полонский Вадим Владимирович – директор ИМЛИ РАН, доктор филологических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН;





Назарова Лариса Владимировна – генеральный директор Благотворительного фонда актеров, заслуженный работник культуры РФ, почетный член Российской академии художеств;





Московская Дарья Сергеевна – заведующая отделом рукописей ИМЛИ РАН, доктор филологических наук;





Шубникова-Гусева Наталья Игоревна – главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук, руководитель группы «Изучение жизни и творчества С.А. Есенина».





Торжественное открытие выставки украсит литературно-музыкальная композиция, раскрывающая яркую и драматическую тему эпохи, в которой жил и творил Сергей Есенин. Актер театра и кино Максим Линников исполнит стихи, песни и романсы поэта. Музыкальное сопровождение прозвучит в исполнении лауреата международных конкурсов Натальи Шохиревой (фортепиано).





Открытие выставки состоится 7 октября 2020 года.





Билеты можно приобрести на сайте www.music-museum.ru и в кассах Российского национального музея музыки.







