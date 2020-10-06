В Петербурге появилось «исторически неточное» граффити с группой The Beatles

06.10.2020
На изображении музыканты идут не в том порядке, как на знаменитом снимке, сообщается на сайте телеканала «78».
Необычная фреска украсила стену возле музея The Beatles на Лиговском проспекте. Её авторами стали художники из объединения URBAN-фреска.
Создатели граффити намеренно разместили первым в ряду переходящих улицу музыкантов Джона Леннона, за ним идёт Джордж Харрисон, потом Пол Маккартни, а последним следует Ринго Старр.
Авторы считают, что основатель петербургского музея The Beatles, трагически погибший при падении в ТЦ «Галерея» два года назад, расположил бы артистов именно так.
Коля Васин, основавший музей, также открыл в Петербурге негласную улицу Джона Леннона. В эту пятницу все битломаны северной столицы будут отмечать 80-летие со дня рождения Леннона — в КЗ «Аврора» пройдёт концерт, полностью состоящий из хитов группы The Beatles.