Семья Захаровых потребовала с Михаила Ефремова три миллиона, чтобы смягчить его наказание

06.10.2020
Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
По его словам, родственники погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова не планировали требовать возмещения морального ущерба с истца, но теперь изменили своё решение. Они считают, что эти деньги пригодятся другим семьям, пострадавшим в подобных ситуациях.
Кроме того, отметил Добровинский, выплата компенсаций, вероятно, поможет самому Ефремову добиться смягчения приговора. В совокупности сумма гражданских исков к артисту от родных Захарова составляет 3 млн рублей.
Адвокат также пояснил, что близкие погибшего в ДТП мужчины решили основать благотворительный фонд его имени. Он будет помогать тем, чьи близкие погибли или пострадали в авариях, подобных той, что случилась 8 июня в центре Москвы.
Напомним, артист театра «Современник» Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил страшное ДТП в столице. На своём внедорожнике он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался от травм.