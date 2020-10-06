Нового «Бэтмена» не покажут до 2022 года

06.10.2020
Печальную для киноманов новость сообщил Variety со ссылкой на заявление Warner Bros.
Ранее создатели фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли обещали выпустить его в прокат в июне следующего года. Однако в марте съёмки приостановили из-за пандемии коронавируса, а в августе их снова пришлось прекратить — Паттинсон заболел Covid-19.
Из-за вынужденных простоев руководство Warner Bros сначала перенесло дату премьеры с июня на октябрь 2021 года, а теперь стало известно, что её не стоит ждать до марта 2021 года.
Напомним, в конце августа был опубликован первый тизер нового фильма о Бэтмене. На кадрах тизера и Готэм, и сам Бэтмен выглядят весьма мрачно: перед супергероем явно будет стоять непростая задача.
Компанию Паттинсону на съемках составляют Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано и другие звезды Голливуда. Режиссером и сценаристом новой части культового фильма выступил Мэтт Ривз.