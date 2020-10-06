Неизвестного науке родственника зайца открыли российские учёные

06.10.2020
Об обнаружении останков ископаемого животного сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
По оценкам палеонтологов ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, останки принадлежат неизвестному науке виду пищух — это животное из отряда зайцеобразных. Результаты исследований костей и зубов показали, что это совершенно новый для учёных вид и даже род млекопитающих.
Возраст древних пищух специалисты оценивают в пределах от 10 до 51 тысяч лет. Останки были найдены в пещере Сухая на территории парка «Земля леопарда», в нескольких километрах от с. Барабаш.
Как пояснил профессор, доктор биологических наук Михаил Тиунов, ископаемые пищухи, как считалось ранее, вымерли еще в начале плейстоцена, то есть около миллиона лет назад. Поэтому обнаружение свидетельств существования пищуховых в значительно более поздних слоях стало настоящим событием для учёных.
Установить видовую и родовую принадлежность останков помог анализ строения нижнего третьего предкоренного зуба, пояснили палеонтологи.