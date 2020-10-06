Элтон Джон вмешался в карабахский конфликт

06.10.2020
Британский певец, обладатель рыцарского звания Элтон Джон опубликовал на своей страничке в соцсети пост в виде красного квадрата, сопроводив его хештегом #PeaceForArmenians. Таким образом, всемирно известный артист принял участие в акции в поддержку Армении.
Свой пост он подписал фразой: «Сегодня я присоединяюсь к другим, публикуя красный квадрат, потому что мы хотим мира для армянского народа». Артист рассказал, что два года назад был в Армении и остался под впечатлением от «доброты и человечности» живущих там людей.
Главной угрозой для Армении он считает «беспричинную азербайджано-турецкую агрессию»: «Атакуют мирных жителей, и с обеих сторон погибают люди», — отметил Элтон Джон.
Обладатель пяти «Грэмми» и двух «Оскаров» уверен, что армяне – «замечательные люди и заслуживают прочного мира после долгих лет исторический гонений». Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября, с тех пор в непризнанной республике продолжаются военные действия, есть погибшие с обеих сторон, среди них и мирные жители.