Актёра Леонида Мозгового госпитализировали в коронавирусную больницу

06.10.2020
Известный петербургский актёр театра, кино и литературной эстрады, заслуженный артист России, лауреат премий «Ника», «Золотой овен», «Петрополь», «Медный всадник» и других попал в Александровскую больницу. Она известна тем, что в неё с весны госпитализируют пациентов с Covid-19.
Тем не менее, о диагнозе 79-летнего артиста пока ничего официально не сообщается. Известно лишь, что врачи оценивают его состояние как среднетяжёлое.
Леонид Мозговой известен прежде всего ролями в фильмах Александра Сокурова. В фильме «Молох» он сыграл Гитлера, в ленте «Телец» — Ленина. Кроме того, именно его голос звучит за кадром «Блокадной книги».
В настоящее время Леонид Павлович преподаёт на актёрском курсе Института кино и телевидения. Он выступает с моноспектаклями и устраивает сольные вечера, а также сотрудничает с «Петербург-Концертом».