В Египте нашли 59 мумий древних чиновников

Он пояснил на пресс-конференции, что в саркофагах, найденных в комплексе Саккара под Каиром, вероятнее всего, были погребены тела высокопоставленных чиновников и жрецов, а также аристократов. Археологи полагают, что эти люди жили во времена правления XXVI династии фараонов.





Саркофаги, изготовленные из дерева и покрытые яркими рисунками, были расположены на глубине от 10 до 12 метров поставленными друг на друга. Кроме них, в гробнице нашли 28 уникальных артефактов, в их числе статуэтки древнеегипетского бога Птах-Сокара, а также фаянсовые амулеты и погребальные фигурки «ушебти».





Аль-Анани уточнил, что новые саркофаги обнаруживались учёными постепенно, поскольку раскопки в некрополе Саккары идут непрерывно с 2019 года. Министр добавил, что скоро будет объявлено и других находках археологов.





По словам чиновника, все саркофаги будут отправлены в Большой египетский музей. С начала пандемии Covid-19 это первая столь крупная находка египетских археологов.



