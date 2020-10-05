Алла Манилова посетила Рязань с рабочим визитом

05.10.2020
Перед этим замминистра вместе с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым посетила выставку Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, посвящённую великому поэту. Алла Манилова отметила значимость экспозиции в популяризации творчества С.А. Есенина и сообщила о планах дальнейшего сотрудничества с Рязанской областью.
По словам Маниловой, музей-заповедник С.А. Есенина планируется включить в большой проект «Музейные маршрут России». Губернатор региона выразил уверенность в том, что совместная работа властей Рязанской области и Минкультуры послужит новым импульсом в популяризации творческого наследия нашего великого земляка
После осмотра выставки Алла Манилова и Николай Любимов приняли участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к 125-летию С.А. Есенина. Замминистра отметила высокий уровень подготовки к празднованию памятной даты и рассказала о запланированных мероприятиях по популяризации творчества поэта.
Также 2 октября в Рязани состоялась рабочая Аллы Маниловой с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, посвящённая проведению в 2021 году XXII Российско-Финляндского культурного форума. Алла Манилова отметила, что мероприятие является незаменимой площадкой для развития отношений между странами.
«Это уникальное для Европы событие, там больше нет таких прецедентов, когда на протяжении 20 лет проводится такой форум. Это очень важное событие. Оно, безусловно, приведет в Рязанскую область много финских туристов», - сообщила она.