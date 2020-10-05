Кина не будет: Первый канал неожиданно прекратил показ сериала с Пореченковым и Башаровым

05.10.2020
Руководство канала никак не прокомментировало неожиданное решение отказаться от трансляции остальных 9 эпизодов. Вместо «Гадалки» теперь будут показывать сериал «Мосгаз. Формула мести».
Помимо Михаила Пореченкова и Марата Башарова, в «Гадалке» также снялись Борис Щербаков, Александр Асташёнок и другие известные артисты. Никто из них пока не прокомментировал ситуацию, кроме Бориса Щербакова: тот пояснил в интервью «ПолитЭксперту»
, что не осведомлён о причинах прекращения трансляции.
Зрители в соцсетях выражают своё недовольство прекращением показа без объяснения причин.Многие недовольны заменой — сериалом «Мосгаз. Формула мести», поскольку на Первом покажут не новый сезон, который обещали выпустить в 2020 году, а предыдущий, 2019 года.
Ранее мы писали, что зрители Женевского кинофестиваля увидят российский триллер «Перевал Дятлова». Сериал Валерия Федоровича и Евгения Никишова посвящен гибели советских студентов во время похода на север Свердловской области.