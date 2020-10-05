Осталась только «Рюмка водки»: Григория Лепса разорил коронавирус

До эпидемии Covid-19 артист успешно развивал сразу несколько бизнес-направлений. Это и ресторан «Лесной», и кулинарная лавка «Пироги», и сеть салонов оптики.





Григорий Лепс даже планировал увеличить число точек общепита, однако пандемия сделала заведения нерентабельными, их пришлось закрыть. Работает только «Рюмка водки» на Петровке — в эту рюмочную посетители и сейчас ходят с удовольствием.





Теперь артисту придётся думать, как ещё заработать деньги — они ему требуются для лечения. Лепс перенёс уже три операции на голосовых связках, все были сделаны за границей.





Артист не скрывает, что у него серьёзные проблемы с голосом — он уже не может петь так же мощно, как лет десять назад. Правда, при серьёзных финансовых проблемах певец вполне может продать свою элитную недвижимость: роскошную квартиру в Москве и особняк площадью 1800 квадратных метров в Подмосковье стоимостью 8 млн долларов.



