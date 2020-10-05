Голливудская звезда русского происхождения снялась в экранизации компьютерной игры

05.10.2020
Премьера нового фильма Пола Андерсона назначена на апрель 2021 года. Милла Йовович играет в нём члена военного подразделения ООН Артемида и по сюжету ведёт борьбу с жутким монстром Black Diablos.
Лента является кинофраншизой всемирно известной серии игр Monster Hunter. Первый фрагмент будущего фильма аудитория YouTube, где был показан тизер, встретила неоднозначно: на 3 с небольшим тысячи положительных оценок приходится около 2 тысяч отрицательных.
Всего с 3 октября тизер набрал более 160 тыс просмотров. Известно, что героине Миллы Йовович предстоит попытаться выбраться из мира чудовищ живой и спасти своих товарищей.
Игра Monster Hunter существует с 2004 года и отличается детально проработанными мирами и правдоподобными образами персонажей — фантастических существ. Особенно большой популярностью проект пользуется в Японии, где он стал настоящим социальным феноменом.