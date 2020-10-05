Коронавирусу выставили счёт на миллиарды из-за отменённых концертов и спектаклей

05.10.2020
Массовые мероприятия были отменены в столице с середины марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего в Москве не состоялось более двух тысяч запланированных шоу, спектаклей и концертов.
По данным агрегатора, организаторы зрелищ планировали продать не менее 1,5 млн билетов по средней цене 3,5 тыс рублей. Таким образом, убытки составили как минимум 5 млрд рублей.
При этом по сей день большое количество билетов «зависло в воздухе», поскольку многие мероприятия были перенесены. Таких билетов, находящихся на руках граждан, по всей стране не менее 10 млн.
Зрелищная сфера пережила серьёзное потрясение, оправиться от которого сможет не раньше весны будущего года, считают специалисты.