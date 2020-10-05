В Новосибирском театре оперы и балета объявлен карантин из-за коронавируса

05.10.2020
Из-за этого на карантин пришлось распустить весь хор и оркестр театра. Известно, что заболевшие артисты принимали участие в постановках «Баядерка» и «Иоланта».
О первых больничных стало известно сразу после премьеры оперы «Иоланта», которая состоялась 19 сентября.По данным портала Тайга.Инфо, клинка, которая проводила в театре тесты на Covid-19, оказалась несертифицированной, и теперь анализы будут брать заново.
Источник портала в театре сообщил, что второй показ «Иоланты», запланированный на 7 октября, могут отменить. Ранее коронавирус подтвердился у главного режиссера НОВАТа Вячеслава Стародубцева — он переносит болезнь в лёгкой форме.
Ранее стало известно, что худрук Волковского театра в Ярославле Сергей Пускепалис госпитализирован с коронавирусом. Пресс-служба театра уточнила, что в последнюю неделю он не контактировал с труппой и администрацией напрямую.