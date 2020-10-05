На спектакль о Горбачёве в «Театре наций» пришёл сам экс-президент СССР

Спектакль, поставленный латвийским режиссёром Алвисом Херманисом, зрители увидят 10, 11, 14, 16 и 17 октября. Первый президент Советского союза был приглашён на предпремьерный показ и остался доволен постановкой.





Супругу главного героя, Раису Максимовну Горбачёву, играет Чулпан Хаматова. Артисты перевоплощаются в своих героев не сразу, а постепенно, также постепенно пытаясь понять причину тех или иных их поступков.





Создатели спектакля поясняют, что не ставили цель достичь портретного сходства. Сам Михаил Горбачёв, посмотрев постановку, отметил, что ему очень понравилось, и пояснил, что сам «дал добро» на участие Хаматовой и Миронова в инсценировке его биографии.





Спектакль «Горбачёв» охватывает всю жизнь четы Горбачёвых, начиная с детства и юности. Миронов и Хаматова рассказывают о первой встрече Михаила и Раисы и прослеживают все вехи их семейной жизни и политической биографии, вплоть до тяжёлой болезни и смерти супруги экс-президента.



