В Австралии найдено «недостающее звено» в истории наскальной живописи

По мнению учёных, рисунки были сделаны от 6000 до 9400 лет назад. Ранее на континенте находили образцы пещерной живописи возрастом около 12 000 лет, а также рисунки более позднего периода, сделанные порядка 4000 лет назад.





Артефакты в количестве более 570 рисунков были обнаружены на стенах пещеры на полуострове Арнем-Ленд. Археологи из группы профессора Пола Тасона Университета Гриффита отмечают, что эти изображения выполнены в неизвестном ранее стиле.





Большая часть рисунков представляет животных, в основном это изображения дюгоня. Таким образом, учёные могут говорить о самом раннем из известных изображений этого млекопитающего.





Археологи предложили назвать стиль найденных рисунков Arnhem L в честь места их обнаружения. Сейчас специалисты продолжают работу по их изучению.



