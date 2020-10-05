Основатель бренда Kenzo умер от последствий Covid-19

Смерть всемирно известного дизайнера врачи связывают с осложнениями, развившимися на фоне коронавирусной инфекции. Со ссылкой на представителя Такады канал уточнил, что создатель марки Kenzo скончался в американской больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен





Такада родился в 1939 году в Японии, но в возрасте 26 лет переехал в Париж. В родной стране он был одним из первых мужчин, получивших образование дизайнера в колледже Бунка.





Уже в 30 лет Такада открыл в Париже свой первый магазин одежды. Его модели, вдохновлённые эстетикой джунглей, отличались необычными яркими принтами с цветочными элементами.





В начале 70-х прошли первые показы коллекций Кэндзо Такады в Токио и Нью-Йорке, которые сделали кутюрье знаменитым. В 1976 году родился бренд Kenzo, получивший мировое признание.





С 80-х годов под маркой Kenzo также стала производиться парфюмерия. В 1993 году дизайнер продал свой именной бренд концерну Louis Vuitton Moet Hennessy. Пять лет назад Кэндзо Такада был награждён одной из высших наград Франции — орденом Почетного легиона.



