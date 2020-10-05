Актёр петербургского театра трагически погиб на строительстве дома

Мужчина возводил печь, но не удержался и слетел с крыши, спасти его не удалось. У артиста осталось пятеро детей.





О трагическом уходе Сергея Горячева, которого называли «дедушкой с добрыми глазами», скорбят сотни поклонников, среди них много детей. Кукольный театр «Виноград» является передвижным, он даёт спектакли в социальных учреждениях, больницах, детдомах, домах престарелых и местах лишения свободы.





Коллеги вспоминают о Сергее как о жизнерадостном, добром человеке и замечательном артисте, а также как о мастере на все руки. «Душа нашего театра и человек-солнышко, даривший любовь абсолютно всем вокруг», говорится в сообщении театра «Виноград».





Зрители оставили под траурным постом сотни комментариев со словами скорби и соболезнований. «Такой человек: талантливый, сердечный, богатый душевно. Через общение с ним можно было становится только лучше», — написала одна из поклонниц.



