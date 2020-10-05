«До 70 лет пела только в ванной»: В «Голосе 60+» победила 91-летняя петербурженка

05.10.2020

Столь почтенный возраст не помешал талантливой женщине обойти всех соперников, включая ближайшего конкурента  —  профессионального оперного певца Петра Таренкова. Команда проекта поздравила победительницу, пожелав ей крепкого здоровья и новых творческих достижений.

Наставницей Юдиной была народная артистка России Тамара Гвердцители. В беседе с журналистами «КП-Петербург» певица призналась, что была покорена интеллигентностью Дины Ивановны, тем, что в её песнях виден огромный жизненный опыт и непростая судьба.

Несмотря на плохое самочувствие  —  незадолго до начала проекта Дина Юдина заболела ларингитом  —  женщина безупречно исполнила в финале знаменитую песню «На тот большак» из фильма «Простая история» 1960 года.

В результате за Петра Таренкова было отдано чуть более 40% голосов, а за Дину Юдину  —  почти 60%. Исполнительница призналась, что участие в проекте было незабываемым, а также рассказала, что музыке вообще не училась  —  до 70 лет пела только в ванной, пока не начала участвовать в самодеятельности.