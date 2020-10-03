Ученые датировали наскальные рисунки в пещере Испании возрастом в 13 тысяч лет

Исследование опубликовано в журнале Archeological and Anthropological Sciences

Команда испанских ученых во главе с Анной Изабель Ортега Мартинес из Национального центра исследований человека (CENIEH) произвела точное датирование наскальных рисунков в карстовом комплексе пещер Охо-Гуаренья. Как выяснилось, изображения оказались гораздо древнее, чем ученые считали до сих пор.

Специалисты исследовали наскальные изображения в пещерах Сала-де-лас-Пинтурас в Охо-Гуаренья испанского Бургоса. Карстовый комплекс сегодня является одним из крупнейших в мире. Его протяженность достигает 110 км.

Новая работа ученых позволила выявить множество наскальных рисунков, сделанных углем. Среди них изображения сцен охоты и войны, а также геометрические узоры. Как выяснили ученые, их создали последние группы охотников-собирателей в Европе, посетившие эти пещеры примерно около 13 тысяч лет назад.