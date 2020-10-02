Волонтёры культуры проводят осенние субботники на территориях исторических усадеб

Акцию организовали Минкультуры России и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акции волонтеры провели субботник в парковой зоне усадьбы Знаменское-Раёк в Торжокском районе Тверской области. Это имение славится уникальным архитектурным ансамблем, который включает в себя главный дом и круговую колоннаду с боковыми флигелями и парадными воротами. Усадьба была построена в XVIII веке для отдыха царских особ на их пути из Санкт-Петербурга в Москву.

«20 волонтёров культуры внесли свой вклад в сохранение этого уникального объекта культурного наследия. Завершением субботника стала познавательная экскурсия по территории усадебного комплекса. Добровольцы смогли полюбоваться осенними пейзажами и узнать об архитектурных секретах усадьбы», – рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Волонтёры побывали в погребе с подземным ходом, а также и узнали о «плавающей» конструкции паркетного пола, которая покачивается во время танцев.

В рамках ведомственного проекта «Возрождение исторических усадеб» нацпроекта «Культура» АУИПИК разрабатывает инвестиционный паспорт усадьбы Знаменское-Раёк. Ведется активная разработка научно-проектной документации и эскизных проектов современного приспособления усадьбы с целью привлечения инвесторов, что поможет сохранить архитектурную жемчужину тверской земли для будущих поколений.

Кроме того, 3 октября волонтёры культуры примут участие в субботнике на территории усадьбы Сенницы в Озёрском районе Московской области. Добровольцы благоустроят парк родового имения, который расположен на берегу одноименной реки.

Усадьба считается дворянским гнездом рода Гагариных. Её первый известный владелец – князь Матвей Гагарин, под руководством которого был создан парк и полноценный архитектурный комплекс, включающий особняк, пять каскадных прудов, каменный храм Вознесения и другие постройки.