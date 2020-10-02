НОВАТ открыл сезон премьерой балета «Баядерка»

Выступление состоялось на Большой сцене театра, сообщила пресс-служба учреждения.

76-й балетный сезон открылся новой версией классического шедевра, которую представил новосибирской публике известный хореограф Начо Дуато. В новой постановке авторский почерк современного мастера гармонично соединяется с хореографическим наследием классиков, в первую очередь великого Мариуса Петипа, подчеркивается в сообщении.

Перед премьерным показом хореограф-постановщик спектакля Начо Дуато отметил, что балет «Баядерка» был изначально поставлен им в петербургском Михайловском театре, и теперь он представляет его на сцене театра НОВАТ.

«В моём спектакле я внёс изменения в хореографию первых двух актов, немного сократил хронометраж и заменил пантомимные мизансцены танцевальными номерами, третий акт – «Тени» – остался практически в том виде, в каком был создан Мариусом Петипа, у меня чуть изменился финал. У нашего времени есть некоторые преимущества: в отличии от Петипа и его современников мы можем увидеть реальную Индию, Шри-Ланку, а не представлять их по картинам и фотографиям. Этим преимуществом я и воспользовался, чтобы добавить в спектакль подлинный индийский колорит. Третий акт не требовал такого усиления, поскольку его действие происходит на небесах, во сне», – пояснил Дуато.