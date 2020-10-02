Мемориальная квартира Святослава Рихтера представит онлайн-концерты

Программы в этом сезоне посвящены 105-летнему юбилею великого пианиста, сообщили в пресс-службе учреждения.

Музыкальные выступления будут связаны с творческой биографией Святослава Рихтера и его взглядами на музыкальную культуру и изобразительное искусство, говорится в сообщении.

3 октября в 18:00 будет представлен сольный концерт известной пианистки Екатерины Державиной. В программу под названием «Аполлон или Дионис?» вошли знаковые произведения для двух выдающихся музыкантов ХХ века – Гленна Гульда и Святослава Рихтера, – ставшие их визитными карточками: «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха и фортепианная Соната B-Dur Франца Шуберта.

Посмотреть онлайн-трансляцию концерта можно будет на страницах музея в социальных сетях или на сайте.

Первый концерт онлайн-сезона состоялся 25 сентября. Он был посвящен Сергею Прокофьеву, композитору, во многом повлиявшему на формирование творческой индивидуальности и музыкальных вкусов Святослава Рихтера.