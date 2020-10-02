На дне моря у берегов Дании нашли военный парусник, погибший в сражении 1644 года

О находке подводных археологов сообщает The History blog .

Эксперты работали на месте планируемого строительства тоннеля между датским островом Лолланн и немецким Фемарн. Водолазы нашли обломки старинного парусного военного корабля, в котором эксперты смогли идентицифировать «Делменхорст», затонувший во время масштабного морского сражения 13 октября 1644 года.

В битве в проливе между островами Фемарн и Лолланн участвовали с датской стороны 17 кораблей, которым противостояли 21 голландский и 16 шведских кораблей. В силу численного перевеса противника датчане потерпели поражение.

В ходе битвы «Делменхорст» сел на мель у берегов Лолланна, датчане пытались использовать его орудия для обороны гавани Рюдбихавн. Однако шведы направили на «Делменхорст» брандер, от взрыва которого датский корабль загорелся и затонул.

Спустя почти 400 лет обломки корабля были найдены гидролокатором на глубине трех метров примерно в 150 метрах от побережья Лолланна. Обследовав их, водолазы обнаружили фрагмент киля длиной 6 метров, балки, днище и балластные камни, а также обломки взорванной пушки.

Оставшиеся на дне части корабля закопали в песок для сохранности. Археологи Музея кораблей викингов в Осло сделали на месте более тридцати тысяч фотографий, чтобы создать 3D-модель корабля.