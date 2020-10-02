Власти Тверской области отказались от проведения в 2021 году фестиваля «Нашествие»

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в разговоре с ТАСС.

Ежегодный смотр планировали перенесли на июль следующего года. Однако на одном из совещаний было решено отказаться от его проведения, рассказали агентству.

Причин и мотивов такого решения в пресс-службе не стали пояснять, отметив лишь, что власти не получали от организаторов заявку на проведение фестиваля.

Фестиваль «Нашествие» должен был пройти в селе Большое Завидово в Тверской области с 24 по 26 июля 2020 года. 11 июля организаторы сообщили, что сроки мероприятия перенесены в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 30 сентября они объявили, что фестиваль пройдет с 23 по 25 июля 2021 года.