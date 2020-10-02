Валерий Гергиев выступит с Мариинским театром в Люксембурге и Париже

Коллектив театра снова отправится на гастроли в октябре, сообщила пресс-служба Мариинки.

В ближайших планах театра концерты на филармонических площадках Европы, в том числе Люксембургской и Парижской филармониях. Там прозвучат сочинения Стравинского, Шостаковича, Чайковского и Мусоргского.

Оба выступления состоятся под эгидой международного культурного проекта «Русские сезоны» и станут первыми зарубежными гастролями в рамках проекта за последние 7 месяцев. 2 октября, накануне тура с петербургским коллективом, Валерий Гергиев также примет участие в XX Вердиевском фестивале в Парме, где встанет за пульт оркестра Театра Комунале в Болонье.

3 октября музыканты Мариинского театра и Валерий Гергиев исполнят на сцене Люксембургской филармонии «Базельский концерт» Стравинского, Серенаду для струнного оркестра Чайковского, принадлежащую к числу известнейших произведений композитора, и Первый фортепианный концерт Шостаковича — один из излюбленных номеров Шо­стаковича-пианиста. В качестве солистов приглашены пианист Вадим Холоденко и самая молодая победительница конкурса Internationaler Musikwettbewerb der ARD (2018) Селина Отт (труба).

4 октября солисты оперной труппы, Хор и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят под управлением Валерия Гергиева в зале им. Пьера Булеза в Парижской филармонии.

Уже несколько сезонов Парижская филармония — одна из постоянных гастрольных площадок Мариинского театра. Весной и осенью 2018 года петербургский коллектив представил там полный цикл вагнеровского «Кольца нибелунга», а год спустя привез «Иоланту» Чайковского и торжественную сценическую мистерию Вагнера «Парсифаль». На этот раз была выбрана народная музыкальная драма Мусоргского «Хованщина» — опера, занимающая особое место в репертуаре театра и маэстро Гергиева.

«Несмотря на сложности, которые сейчас все переживают, через несколько дней у нас планируется выступление в Париже. Мы покажем оперу Мусоргского «Хованщина» на сцене нового зала Парижской филармонии. Это великая музыка, летопись русской истории, русской души. В какой-то степени “Хованщину” можно сравнивать с громадными полотнами Вагнера, может быть, Берлиоза. Но настолько русской оперы, такой могучей и неспешной с одной стороны, и одновременно с таким накалом и энергетикой — второй такой просто нет», — цитирует пресс-служба слова Валерия Гергиева.

Вокальные партии в концертной версии сочинения исполнят ведущие солисты труппы: Юлия Маточкина (Марфа), Михаил Петренко (Князь Иван Хованский), Евгений Акимов (Князь Андрей Хованский), Евгений Никитин (Шакловитый), Станислав Трофимов (Досифей), Олег Видеман (Князь Василий Голицын).