Ольга Ярилова, администратор нацпроекта «Культура»: «Все работы идут в соответствии с графиком»

В Мончегорске Мурманской области открылся виртуальный концертный зал: городской культурный центр стал одним из победителей конкурса, объявленного в рамках национального проекта «Культура».

Оборудование виртуального концертного зала включает японский двухлазерный проектор, которому система полного охлаждения позволяет работать круглосуточно, и две линзы для создания спецэффектов. Общая стоимость проекта — шесть миллионов рублей, из которых пять миллионов семьсот тысяч составляют федеральные средства.





Мончегорцы предполагают использовать новое оборудование для трансляции концертов классической и джазовой, крупнейших спортивных матчей, а также для организации телемостов с городами России и Скандинавии.





«Мурманская область — активный участник нацпроекта «Культура», — прокомментировала это событие Ольга Ярилова, замминистра культуры РФ. - В 2019 году здесь было сделано немало: открылся первый кукольный театр, два виртуальных концертных зала, три модельных библиотеки, два кинозала, в четыре школы искусств и в Колледж искусств были закуплены новые музыкальные инструменты, две некоммерческие организации стали получателями субсидии из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Всего в 2019 году на реализацию национального проекта в Мурманске было выделено из федерального бюджета 212,34 млн рублей».





По словам Ольги Яриловой, в 2020 году все работы в рамках нацпроекта «Культура» в Мурманской области идут в соответствии с графиком. «Особенно радует, что большое внимание уделено созданию виртуальных концертных залов: они обеспечили жителям небольших городов участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Это становится особенно актуальным в условиях распространения коронавирусной инфекции».





Татьяна Филиппова