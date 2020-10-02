Чичерина не испугалась атаки азербайджанских дронов и решила дать концерт в окопах

Об этом сообщил представитель певицы в разговоре с РИА Новости.

По его словам, исполнительница благополучно выбралась из зоны конфликта после того, как попала под обстрел в Нагорном Карабахе. В ближайшее время она собирается выступить перед защитниками непризнанной республики, пояснил представитель Чичериной.

Ранее стало известно, что певица подверглась ударуазербайджанских ударных беспилотников. Нападение произошло, когда она с мужем находились на трассе примерно в 40 км от Степанакерта. Чичерина сумела избежать опасности, вовремя укрывшись в блиндаже.

Перед этим супруг исполнительницы рассказал, что она отправилась в Нагорный Карабах, чтобы поддержать защитников республики. Муж не отпустил свою воинственную жену одну и поехал вместе с ней.