«Большие гастроли-онлайн» продолжила коллекция шедевров мировой классики

Праздничная подборка была составлена к Международному дню музыки, передает пресс-служба проекта.

Зрителям была представлена лирико-эпическая опера по древнерусскому эпосу «Князь Игорь» Астраханского государственного театра Оперы и Балета (реж. К. Балакин). Видеозапись премьеры сделана в 2014 году и представляет формат Open air под открытым небом на Соборной площади Астраханского кремля — https://www.youtube.com/watch?v=qBtctRfjyrA.

Кроме того, в профессиональный праздник музыкантов была показана трагедия о любви и самопожертвовании — опера Дж. Пуччини «Тоска» (реж. И. Габитов) Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» была осуществлена творческим коллективом из Мариинского театра — https://www.youtube.com/watch?v=b5fdeFh0QZc.

Одноактные оперетты величайшего сатирика в истории музыки легли в основу спектакля «Ах, Оффенбах!» факультета музыкального театра ГИТИСа (мастерская заслуженного деятеля искусств России, профессора А.А. Бармака). Речь в постановке пойдет о любви, веселых и необычных приключениях, в которые попадают герои спектакля - https://www.youtube.com/watch?v=AuJyJRkoYPE

Мюзикл мюзикла Владимира Баскина на либретто Константина Рубинского по мотивам одноименной пьесы «Сирано де Бержерак» Новосибирского музыкального театра (реж. А. Лебедев) — это роман в стихах и письмах по мотивам одноименной пьесы Эдмона Ростана, одного из самых романтических произведений мировой литературы о страстной, безответной, жертвенной и трагической любви - https://www.youtube.com/watch?v=DtM3vhOXB0c