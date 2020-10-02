«Сезон Эрика Булатова в Выксе» открывается в Нижегородской области

Мероприятие пройдет 2-4 октября, сообщают организаторы.

В рамках сезона состоится выставка, встреча с художником и открытие его мурала площадью 2,5 тыс. кв. м. Настенный рисунок объединит две работы мастера: «Стой – Иди» и «Амбар в Нормандии».

3 октября в индустриальном стрит-арт парке Выксунского металлургического завода будет открыта наиболее масшатбная фреска художника. «Это будет первый опыт Булатова в стрит-арте», - отмечают организаторы.

Перед отправкой в Выксу Булатов поучаствовал в пресс-завтраке в Москве. На встрече художник журналистам о том, что обе ставшие основой для мурала картины представляют собой максимальный контраст.

«В одном случае это пространственный контраст (стой-иди, статика и динамика), в другом случае - контраст света и темноты. Я хочу показать, что эти контрастные понятия могут не отрицать друг друга, а сотрудничать, образуя некое единство», – заявил художник.

Мурал Булатова станет уже третьим по счету в индустриальном стрит-арт парке. В 2017 году стрит-арт художник Миша Most создал здесь самую большую настенную роспись во всей Европе, а в 2019 году здесь была создана картина современного художника Алексея Луки.