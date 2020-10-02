Рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников

Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Ранее супруг певицы Сухраб Раджабов сообщил, что его жена отправилась на передовую в Нагорный Карабах. По его словам, певица едет в Нагорный Карабах для того, чтобы поддержать объявившую о своей независимости республику. Там она собирается выступить на мероприятии в поддержку непризнанных республик, добавил он.

«Юля поддерживает непризнанные республики», – пояснил Раджабов.

Как стало известно, Чичерина с мужем подверглись обстрелу азербайджанских беспилотников в Карабахе, когда были на дороге к Степанакерту.

По данным журналистов из района боевых действий, в настоящее время Чичерина находится в укрытии примерно в 40 километрах от столицы Карабаха.