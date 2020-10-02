Версия бойфренда утонувшей в бассейне Конкиной не совпала с показаниями ее дочери

Хронологию событий, предшествовавших смерти дочери актера Владимира Конкина, восстановили журналисты «МК».

Как выяснилось, 22 сентября у Софии Конкиной был выходной. В этот день она несколько раз разговаривала по телефону с банками по поводу просроченных кредитов.

После этого она созвонилась с классным руководителем её дочери, потерявшей мобильный телефон. Затем София поехала на станцию метро «Тушинская», чтобы купить дочери нарукавники для плавания в магазине для пловцов.

В 19:17 Конкина созвонилась с дочерью и выяснила, что той вернули её телефон. Школьница говорит, что во время разговора с матерью не заметила ничего странного в ее поведении.

Тем же вечером София Конкина пообщалась еще с несколькими людьми. В их числе был абонент из Италии. Ближе к 21:00 женщина поехала домой.

Начиная с этого момента, в деле появляется нестыковка. По словам дочери Софии, сожитель матери вышел из дома в 20:30, ещё до прихода женщины. Однако сам мужчина утверждает, что София пришла при нем, при этом он якобы увидел, как она собирается в бассейн и берет из холодильника бутылку вина.

В 22:00 София едет в фитнес-центр, а ее жених, по ее словам, уезжает по делам в 23:00. Последний раз Конкина переписывается со своей дочерью в 22:10.

Как выяснили следователи, вместе с Конкиной в бассейне был еще один мужчина, в то время как двое находились в сауне фитнес-клуба. Увидев, что женщине стало плохо, плававший мужчина вытащил ее на бортик, другой начал оказывать ей первую помощь. Однако сотрудники фитнес-клуба по каким-то причинам вызвали скорую не ранее, чем через полчаса после этого, и она приехала в 23:33. В 23:40 врачи начали реанимационные мероприятия. Однако легкие девушки оказались заполнены водой и рвотными массами, что повлекло ее смерть.

По предварительным выводам следствия, причиной смерти стало утопление. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В то же время адвокат семьи уверена, что женщина могла стать жертвой убийства.