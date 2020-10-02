Виторган пожаловался на невозможность прожить на 50 тыс. рублей в месяц

Народный артист России рассказал о своих проблемах в разговоре с корреспондентом издания «Взгляд».

По словам Эммануила Виторгана, его общий пенсионный доход составляет сумму около 50 тысяч рублей. Однако этих денег ему недостаточно для того, чтобы содержать семью, отметил актер.

Кроме того, Виторган поддерживает Культурный центр, в который приходят сотни тысяч людей, подчеркнул артист.

Так как в настоящее время Виторган работает, то назвать точную сумму государственных выплат он затруднился. По его словам, народным артистам России прибавили к пенсии 30 тысяч рублей, поэтому в сумме его пенсия составляет примерно 50 тысяч рублей с лишним.

Однако этих средств актеру не хватает, поэтому он вынужден подрабатывать на съемках. пенсия выходит», — цитирует актера «Взгляд». По его словам, на одну пенсию прожить невозможно, поэтому ему приходится работать.

Ранее о своих пенсионных доходах рассказали журналистам вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и другие.