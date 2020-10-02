Спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» в Поволжье посвятят Бунину и Чехову

Мероприятие будет идти со 2 по 8 октября, сообщает пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

Фестиваль пройдет в четырех городах Поволжья, в том числе Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Казани.

Фестиваль приурочен к юбилеям писателей – к 160-летию Чехова и 150-летию Бунина. Формат смотра предполагает насыщенную программу в рамках одного дня, говорится в сообщении.

В рамках фестиваля состоится благотворительный показ спектакля «Метаморфозы V. Мадрид», посвященный продолжающим бороться с коронавирусом медработникам.

«Проект не только популяризирует русскую классику и культурное отечественное наследие, но и дарит гостям прекрасную возможность окунуться в увлекательную атмосферу театра, предоставляет отличный шанс встретиться с актерами и режиссерами, поучаствовать в мастер-классах, прослушать интересные лекции. Важно, что в этом году организаторы проведут благотворительный показ спектакля для людей, которые боролись и продолжают бороться с пандемией коронавируса. Подобные благородные инициативы заслуживают слов глубокого уважения», - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.