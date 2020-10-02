Театр на Малой Бронной откроется премьерой «Бульба. Пир»

Спектакль был отложен из-за коронавируса, сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина.

Решение о переносе открытия сезона было отложено в связи с обнаружением у участников постановочной группы коронавируса. Фантазию на темы Гоголя представят на сцене концертного зала «Дворец на Яузе», в который временно переехал театр.

По завершении двухнедельного карантина участники спектакля «Бульба. Пир» прошли повторное тестирование на коронавирус, получив отрицательные результаты. Руководство театра решило сыграть премьеру 2 октября, в соответствии с ранее утвержденным репертуаром, сообщила пресс-атташе.

История о Тарасе Бульбе написана режиссером Александром Молочниковым совместно с Ольгой Хенкиной, художником Максимом Обрезковым, драматургом Сашей Денисовой и хореографом Анной Абалихиной. Она не имеет ничего общего с каноническим прочтением текста повести Н. В. Гоголя, отметила Малкина.

«Спектакль строится не только вокруг истории взаимоотношений отцов и сыновей, но и вокруг истории любви. Любви Андрия Бульбы, сына казачьего воеводы, и девушки Хелены, дочери европейского политика, чьи взгляды идут вразрез со всеми жизненными ценностями воинствующих казаков», – так описал сюжет постановки сам режиссер.