В Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века с вопросом о войске, собирающем дань

О находке сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Раскопки велись на Софийской стороне Великого Новгорода, где готовится строительство жилого дома. Ученые заложили раскоп площадью 230 кв.м. на месте, где в средние века находилась центральная часть Людина конца. Сейчас ученые исследуют слои XIV в.

В ходе раскопок ученые нашли берестяную грамоту, в которой говорится о передвижении некоего военного отряда, собирающего дань на северо-западных территориях Руси. В древнем документе упоминается «рать», которая идет через Заволочье или Волчок (область бассейна Северной Двины и Онеги к востоку от Онежского озера): «…пойдет ли рать за Волок».

Грамота стала уже десятой в этом сезоне. «Известно, что это был промысловый регион, богатый пушным зверьем, куда новгородцы отправлялись в походы за мехами, за данью. Найденная грамота, возможно, позволит нам лучше узнать детали взаимодействия между Новгородом и этой дальней областью Новгородской земли», — отметил заместитель директора Института археологии Петр Гайдуков.

Рядом с грамотой была найдена печать новгородского посадника Юрия Ивановича, занимавшего этот пост в 1354–1380 годах. Кроме того, ученые нашли западноевропейские товарные пломбы, фрагменты крышек бочек, на которых сохранились знаки собственности, шесть вислых свинцовых печатей XIV–XV вв.. Все это говорит о высоком социальном статусе живших здесь людей, которые имели отношение к торговле и власти.