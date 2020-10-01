Россия и Италия обсудили двухстороннее сотрудничество в сфере культуры

О встрече замминистра культуры РФ Аллы Маниловой с послом Италии в России Паскуале К. Терраччано сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны позитивно оценили двусторонние шаги по поддержанию отношений в культурной сфере в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, были затронуты вопросы проведения перекрестного Года музеев России и Италии в 2021–2022 годах.

Ключевым мероприятием года станет масштабный форум лидеров музейного сообщества России и Италии – Российско-Итальянский музейный диалог. Кроме уже намеченных проектов ведущих российских музеев в Италии, Минкультуры РФ планирует в будущем году провести выставку из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, посвященную Федору Достоевскому. В Риме состоится выставка Российского национального музея музыки, посвященная 150-летию С. В. Рахманинова.

Манилова отметила, что в этом году состоялось несколько крупных российско-итальянских культурных акций, среди которых участие Эрмитаж и ГМИИ имени А. С. Пушкина в выставке «Улисс. Искусство и легенда» в Форли и выступление симфонического оркестра Мариинского театра на фестивалях в Равенне и Равелло. В сентябре в Ровиго стартовала выставка работ Марка Шагала, представившая публике шедевры из Третьяковской галереи и Русского музея, а в конце октября в Милане откроется выставка «Божественные и авангардные. Женщины в русском искусстве, от икон до Малевича и Гончаровой. Шедевры из Государственного Русского музея».

В свою очередь Паскуале К. Терраччано рассказал о таких культурных акциях, как выход в свет книги «Италия – Россия. Век кино», презентация которой состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Внимания заслуживает выставка исторической фотографии «Индустриальная Италия 1920–1960» из коллекции Центрального института каталогизации и документации в Риме.