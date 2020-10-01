В древней могиле под Новосибирском нашли татуированную фигурку возрастом 5000 лет

О находке рассказал заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии (Новосибирск) академик РАН Вячеслав Молодин.

Артефакт нашли во время раскопок в Новосибирской области в погребении одиновской культуры, датируемой бронзовым веком. Ученые обнаружили в захоронении уникальную глиняную скульптуру, возраст которой составляет не менее 5000 лет.

«Можно говорить о ее эпохальном колорите, потому что на лице нанесена татуировка, удлиненные искусственно руки, увенчанные когтями или перчатками. Все это характерно для изображений развитой бронзы», - сказал ученый.

Положение скульптуры тоже вызывает вопросы у ученых – она лежала на животе, а голова была отломана и повернута в другую сторону. На лицо была одета маска с чертами медведя, сделанная из позвонка лошади, а в туловище проделан паз, в котором лежала бронзовая пластина. «В него еще что-то помещали», — рассказал археолог.

Погребение насчитывает не менее четырех ярусов, отметил ученый. По своим антропологическим чертам фигура соответствует европеоидам, хотя в погребении были захоронены монголоиды, отметил Молодин. Фигурка была положена на плечо захороненной женщины, которая в свою очередь лежала на мужчине. При этом оба тела были завернуты в бересту и подожжены, а под ними было погребено таким же образом – друг на друге – еще два человека.