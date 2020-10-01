Польские водолазы поищут Янтарную комнату на затонувшем фашистском крейсере «Карлсруэ»

01.10.2020

Об этом заявил польский водолаз Томаш Стахура, который уже делал погружения на корабль, передает телеканал «Звезда».

По мнению эксперта, на борту затонувшего в водах Балтики нацистского крейсера может оказаться Янтарная комната. «Если бы Германия пыталась отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то “Карлсруэ” был бы их последней возможностью», – отметил водолаз.

Корабль перевозил военную технику и различный груз, в том числе фарфор. Поисковики нашли на его борту документ, в котором говорится, что на крейсере находились тысяча человек и 3 600 тонн «различных материалов».

В апреле 1940 года «Карлсруэ» принял участие в нападении на норвежский порт Кристиансанд, после взятия которого отправился в Германию. Во время перехода крейсер атаковала британская субмарина, одна из её торпед серьезно повредила судно. После этого крейсер затонул, а экипаж подобрали немецкие суда.